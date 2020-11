Coordinamento 19 Marzo: flash mob a sostegno dell'ospedale di Lamezia

In questi giorni di grande emergenza nazionale, serve più che mai il calore di una parola, che può scaldare il cuore e ridare coraggio, per dire grazie a medici, infermieri, operatori e volontari impegnati in prima linea nella lotta contro un nemico invisibile

Comunicato Stampa

Questa mattina il “Coordinamento Sanità 19 Marzo” ha organizzato un flash mob per ringraziare tutti gli operatori sanitari del nostro presidio ospedaliero, che nonostante le numerosissime difficoltà stanno affrontando l’emergenza Covid19 verificatasi in queste ultime settimane. Un Grazie di Cuore va a tutti coloro che stanno combattendo in prima linea.

Forza! Siamo con Voi!

Coordinamento Sanità 19 Marzo