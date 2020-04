Coordinamento 19 marzo: Lamezia sia pronta e non si adottino soluzioni di emergenza

Ha suscitato di certo un giusto clamore la denuncia pubblica, comprensiva di foto, in relazione a quanto accaduto nel nosocomio lametino: isolamento di un ambiente da un altro mediante una pellicola e del nastro isolante

Comunicato Stampa

Proprio da ciò è impossibile non riprendere le carenze strumentali, anche in termini di spazi dedicati all’emergenza Covid-19, di questo importante ospedale ed anche Oscar Branca e Armando Cavaliere per il Coordinamento Sanità 19 Marzo hanno inteso sentire la Dirigenza medica dell’Azienda Sanitaria e la Regione nella persona del Dott. Belcastro dal quale abbiamo anche ottenuto la promessa di un appuntamento non appena l’emergenza sarà passata al fine di ascoltare le nostre proposte per meglio sfruttare il Giovanni Paolo II.

Constatata la solita disponibilità di entrambi al confronto con le parti civili, è stato doveroso sottolineare, da parte nostra, l’impossibilità di essere arrivati ad oggi e non avere dove poter assistere persone potenzialmente affette da Coronavirus in modo isolato, anche quando la stanza di isolamento è già occupata, soprattutto considerata la grandezza della struttura.

Preso atto della soluzione di emergenza che è stata adottata, che ci auguriamo comunque sia stata condivisa con il Primario di riferimento ovvero, dopo la necessità ed urgenza di adottarla, portata a sua conoscenza prima di condividerlo all’esterno, ci è stato riferito che presto potrebbe anche essere dedicato un piano per questi casi.

Continuiamo a sollecitare l’Assessore alla Sanità del Comune di Lamezia Terme a farsi sentire su ogni questione che solleviamo: ricordiamo qui quella della carenza di tamponi per il servizio sul territorio (dove si gioca la vera partita contro il virus) e la necessità di avere celeri risultati da parte degli interessati e degli Enti interessati (Comune compreso appunto). Entrambe potrebbero essere utilizzate per sostenere la riapertura del Reparto di Microbiologia considerato che Catanzaro potrebbe non riuscire a lavorare con la dovuta velocità la richiesta.

Come poi ricorda sempre il Sindaco di Lamezia, continuiamo ad invitare tutti a restare a casa e, a chi potesse, di donare sul conto aperto dal Comune in favore di chi ha davvero bisogno. Per i dettagli su come donare, potete chiedere anche a noi.

Coordinamento Sanità 19 Marzo