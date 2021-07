Coordinamento 19 Marzo: ora assunzioni e potenziamento ospedale

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Finalmente è stata firmata la convenzione tra Asp e INAIL per attivare i posti di degenza del Centro Protesi INAIL

Comunicato Stampa

Si è tenuto ieri 22 luglio un incontro (forse l’ultimo prima che lasci la Commissione straordinaria e prefettizia) tra la Dott.ssa Luisa Latella dell’A.S.P. di CZ ed il Coordinamento 19 Marzo nonostante il periodo estivo.

Ad aprire la discussione è stato Armando Cavaliere il quale ha inteso chiedere cosa manchi per l’arrivo della seconda T.A.C. dopo la determina dirigenziale n. 2561 del 25.05.2021 e se il Piano di fabbisogno del personale fosse stato approvato dall’attuale Commissario ad acta, Dott. Guido Nicolò Longo.

La Dott.ssa Latella ha così riscontrato che, in relazione alla seconda T.A.C., fatto ogni adempimento da parte dell’A.S.P., sussistono semplicemente problemi di natura tecnica alla consegna da parte del soggetto aggiudicante – la pandemia effettivamente ha comportato difficoltà anche al reperimento di pezzi in molti settori – come avvenuto per la consegna di n. 6 ambulanze sulle 16 acquistate; mentre, per quanto riguarda il Piano di fabbisogno ed assunzione di personale non si è ancora provveduto con necessario D.C.A. e, inoltre, rispetto al Piano inizialmente inoltrato, si aggiungerebbero ulteriori 70 prossimi pensionamenti. Il Coordinamento, considerando ciò gravissimo vista l’urgenza e la necessità di assunzioni, solleciterà presto dunque il Commissario ad acta Longo – il quale non ha mai inteso rispondere fino ad ora a qualunque sollecitazione di incontro da parte della consorteria sociale.

Hanno proseguito Oscar Branca e Francesco Curcio i quali hanno chiesto se ci fossero novità per il Centro protesi I.N.A.I.L.: la Dott.ssa Latella, proprio in quel momento, procedeva a sottoscrivere l’accordo con l’I.N.A.I.L. appena giunto e, già dai primi giorni del prossimo mese di Agosto, potrebbero dunque essere attivati 12 posti di degenza da parte dell’A.S.P. di CZ e 4 posti da parte dell’altro ente. Tutto, insomma, procede nel senso della volontà di costruire una ottima sinergia e collaborazione tra l’importante reparto di Ortopedia e l’istituto.

La parte sociale è stata contenta di conoscere, infine, che anche i lavori per lo spostamento del reparto della Neuropsichiatria infantile procedono da parte della ditta che cura i lavori, nonostante il coordinamento abbia dovuto far presente che mancando temporaneamente la figura di una fisioterapista, nello stesso reparto dei bambini speciali sussistono difficoltà. Anche per questo si sollecitano i provvedimenti di competenza del Dott. Longo.

Per la palazzina per i servizi sub intensiva e terapia intensiva c’è il progetto definitivo e per fine anno si dovrebbe procedere all’apertura del cantiere in prossimità del Pronto Soccorso.

Le parti si sono salutate esprimendo stima reciproca dopo il rapporto creato e portato avanti e con il coordinamento che ringraziava la Dott.ssa Latella per il lavoro eseguito in questo periodo, certamente difficile, di commissariamento dell’A.S.P. Da un ente, pur se guidato da comandanti “di passaggio e freddi”, può aspettarsi molto.

Coordinamento Sanità 19 Marzo