Il Coordinamento Donne Cisl Calabria presenta “La lavoratrice ai tempi del Covid-19”

Presentati a Lamezia Terme, nella Sala Unioncamere Calabria, i risultati dell’indagine su “La lavoratrice ai tempi del Covid-19”, pensata e realizzata dal Coordinamento Donne Cisl Calabria, con il supporto della Segreteria regionale

Nausica Sbarra, responsabile Coordinamento Donne Giovani e Immigrati Cisl Calabria – ha illustrato nella sua relazione introduttiva perché si è deciso di monitorare i disagi emergenti nel bel mezzo della pandemia. Il lavoro che muta e le sfide da affrontare, così si è aperto il dialogo sui temi di ricerca e le strategie da adottare in una tavola rotonda moderata dalla giornalista Rosellina Arturi.

La Sbarra ha fissato l’attenzione sul sindacato e quali risposte dare ai bisogni emergenti. Il Coordinamento Donne Cisl Calabria ha scelto di dare la parola alle donne attraverso un questionario distribuito subito dopo l’estate 2020, il quadro emerso è significativo sia della situazione lavorativa e reddituale, sia dei servizi di welfare e conciliazione famiglia-lavoro.

La stessa responsabile afferma:”confermano la fatica delle donne in presenza di figli minori o di anziani, fino in alcuni casi a rassegnare le dimissioni dal lavoro. Le aspettative sono, dunque, per un rafforzamento delle politiche conciliative e delle strutture di supporto nel territorio. La transizione forzata allo smart working ha generato giudizi abbastanza contrapposti tra chi lo ritiene uno strumento utile per favorire le politiche di conciliazione e chi non vorrebbe proseguire in tale esperienza. Altro elemento importante per chi ha continuato a lavorare è stato il tema delle condizioni di sicurezza: la maggior parte ha operato in sicurezza grazie all’applicazione dello specifico Protocollo che da subito la Cisl, unitariamente con Cgil e Uil, ha sottoscritto con il Governo. Nel questionario, anonimo, abbiamo incluso anche domande relative al tema della violenza. Anche se non in numero elevato, alcune delle donne che hanno risposto si trovano o si sono trovate a subire violenza domestica, terreno sul quale, soprattutto dal punto di vista educativo, il Coordinamento Donne Cisl della Calabria opera da tempo“.

E’ intervenuto anche il Segretario Generale della Cisl calabrese Tonino Russo, plaudendo al Coordinamento Donne, per questa ricerca “sul campo” in quanto “la tavola rotonda e il confronto sulla condizione lavorativa femminile tra sindacato, datori di lavoro e Regione aprono un percorso che deve proseguire”.

La categoria più colpita dalla precarietà e dalla discontinuità nel lavoro, il che significa una grave penalizzazione dal punto di vista contributivo, quindi pensioni più basse.

La Cisl sta avanzando una sua proposta per un riconoscimento specifico al lavoro femminile.

Altro intervento importante, è stato quello dell’Assessore regionale ad organizzazione e risorse umane, Filippo Pietropaolo, il quale, dopo aver portato il saluto del Presidente Occhiuto e della Vice Presidente Princi, ha sottolineato la sfida per la Giunta della Calabria a partire dai temi della sanità e della riorganizzazione della burocrazia regionale. Come è necessario far crescere la cultura d’impresa attraverso iniziative che vadano in questa direzione, e la nuova Giunta intende incidere fortemente su questi processi, nella disponibilità al confronto con il mondo del lavoro e delle imprese, perché insieme si possono fare le cose.

La parola infine a Daniela Fumarola, Segretaria Confederale Cisl nazionale, la quale, da donna impegnata sul territorio ha dichiarato: “Sono emerse aperture importanti da parte delle imprese e della Regione. È nello spirito dell’indagine su “La lavoratrice ai tempi del Covid-19” e della Cisl che non agisce mai “contro”, ma sempre “per” costruire nel dialogo con la politica, le istituzioni, i datori di lavoro, come dice lo slogan del Congresso che la Cisl sta per celebrare, esserci per cambiare”

Riccardo Cristiano

Riccardo Cristiano Riccardo Cristiano, nato a Lamezia Terme nel 1978, laureato in Lettere Moderne, è Presidente di Liberi.tv Da 20 anni promuove iniziative per i diritti civili, non solo per la comunità LGBTQI*, ma anche per l’inclusione sociale in genere. Nel 2017 ha contratto unione civile con il suo compagno Marco Marchese; la loro è stata la prima registrata fra due uomini residenti in Calabria, dopo l’approvazione del disegno di Legge Cirinnà. Attualmente vive a Cleto, in Provincia di Cosenza, e si occupa della promozione di eventi culturali e per la valorizzazione del patrimonio naturalistico calabrese. Ha pubblicato il suo primo libro, Vi dichiaro uniti, nel 2019, con la casa editrice Officine Editoriali da Cleto. See author's posts