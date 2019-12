“Coppa Caduti di Brema 2020”, Arvalia Lamezia a un passo dal podio

Tra un panettone e un pandoro, gli atleti della Acli Arvalia Nuoto Lamezia si sono trovati a un passo dal podio alla fase regionale della “Coppa Caduti di Brema 2020” disputata nell’ultimo weekend nella piscina comunale di Cosenza

Un risultato importante che ne racchiude numerosi altri individuali, conquistati con il costante lavoro in vasca dei ragazzi con i loro coach, Massimo Borracci e Francesco Strangis.

Proprio a tal proposito, mister Borracci ha tenuto a rimarcare l’enorme soddisfazione: «E’ un ottimo quarto posto per il nostro team, anzi, il miglior risultato di sempre per la Arvalia, che si è posizionata come quarta squadra della regione a livello assoluto. Questo successo acquista ancora più valore se si pensa che questo risultato è stato raggiunto da una squadra giovanissima: sei categorie ragazzi, due categorie esordienti e un solo assoluto, mentre tutte le altre società che sono arrivate prima di noi erano formate al 90% da atleti assoluti».

Aurora Furci – 1° nei 50m Stile Libero Assoluti Femminili (28.54), 2° posto nei 400m Stile Libero Assoluti Femminili (4’35.18), 2° posto nei 100m Stile Libero Assoluti Femminili (1’01.02), 3° posto nei 200m Stile Libero Assoluti Femminili (2’10.69);

Niccolò De Giorgio Vienni – 2° posto nei 200m Misti Unica Maschi (2’12.08), 3° posto nei 200m Dorso Unica Maschi (2’10.4), 3° posto nei 200m Stile Libero Unica Maschi (1’57.74);

Federica Turtoro – 3° posto nei 400m Misti Assoluti Femminili (5’37.52).

Importante anche il terzo posto nella staffetta 4x100m Stile Libero Assoluti Femminili (4’18.41) conseguito da Gaia Anna Ottaviano, Aurora Furci, Federica Turtoro e Benedetta Gaetano.

Non meno rilevanti i risultati dagli altri atleti della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme che, nonostante non abbiano conquistato il podio, hanno comunque mostrato grande tenacia in vasca: Giorgio De Pace, Leonardo Grasso, Ilaria Matti Altadonna, Gianluca Pittelli e Angelo Talarico.