Coppa Italia calcio femminile: Promosport Women sconfitta in finale

Va al Cosenza la Coppa Italia Regionale di calcio Femminile

In finale la Promosport di mister Giovanni Crupi è stata costretta ad arrendersi ma solo dopo aver venduto cara la propria pelle.

Di seguito il tabellino dell’inconto:

Promosport-Cosenza 0-2

PROMOSPORT: Rispoli (28′ st Bajraktari), De Marco, Di Cello (21′ st Meduri), Stranieri, Mancuso, Criseo, Tibullo (7′ st Cognetto), Colonna (7′ st Surace), Giudice, Gattuso, Cardamone (28′ st De Leonardo). In panchina: Zappoli, Gigliotti, Farrell, Miceli. Allenatore: Crupi

COSENZA: Gradolone, Cariati, Puntillo, Mirafiore (11′ st Paura), Esposito (35′ st Ferrarello), Eusebio, Morelli (11′ st Perrotta), Cinque, Le Piane (35′ st Arturi), Conte (90′ Gjonaj), Mauro. In panchina: Debartolo, Domma, Leale, Lucanto. Allenatore: Orlando

ARBITRO: Sig.ra Martina Pia Mannarino di Paola

ASSISTENTI: Assistenti: Elisa Lavarra di Cosenza e Tommaso Gaetano di Lamezia Terme

MARCATRICI: 2′ st Conte (CS) 19′ st Paura (CS)

AMMONITA: Mauro (CS)

Le considerazioni di mister Crupi dopo la gara “È stata una partita dai due volti, ad una prima frazione di studio e sostanzialmente equa, in cui le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi, è seguita una seconda frazione in cui abbiamo subito preso gol su una traiettoria strana dalla lunga distanza che ci ha causato un blackout che ha portato poi al raddoppio del Cosenza dopo pochi minuti. Ha vinto la squadra del Cosenza che oggettivamente ha qualche singolo di esperienza che ha fatto la differenza nell’arco della partita. Sono sereno e molto soddisfatto di quello che finora abbiamo fatto, abbiamo tenuto testa ad una compagine forte e più esperta. Brave noi e complimenti al Cosenza. Adesso ci prepariamo al campionato per provare a dire ancora la nostra”.