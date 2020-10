Coppa Italia: la Promosport vince a Sambiase e passa il turno

Partita vibrante quella disputata quest’oggi al Renda tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto

La Promosport aveva dalla sua due risultati (la vittoria e il pareggio) ma il Sambiase vantava una categoria superiore. Vantaggio che però i giallorossi non sono riusciti a sfruttare anche grazie al fatto che di fronte si trovavano una squadra coriacea e ben messa in campo da Morelli.

Nel primo tempo i giallorossi sono più determinati e a tratti fanno vedere belle trame di gioco, tra tutti è l’argentino Flordemundo a dare grattacapi alla difesa ospite. Il Sambiase però non trova la via del gol, è bravo Restina a salvare sul finire del tempo, prima su Lazzarini e poi su Mascaro.

Nel secondo tempo la Promosport rientra con più coraggio e all’8′ trova il gol con Corigliano che è bravo su punizione a battere Iozzi.

Il Sambiase timidamente prova a reagire, Fanello inserisce Umbaca e Verso al posto di Diop e D’Angelo per dare più peso all’attacco. Scelte azzeccate perchè è proprio il fantasista a riportare il risultato in parità realizzando un calcio di rigore che lo stesso giocatore si era guadagnato. Nella circostanza espulso il difensore biancazzurro Bruno per proteste.

I giallorossi, rinfrancati dal pareggio e dall’uomo in più si riversano nella metà campo avversaria e dopo pochi minuti sfiorano il gol del possibile vantaggio con Mascaro, Corigliano salva sulla linea.

La Promosport prende coraggio e con l’ex De Martino si riportano in vantaggio, il tiro del difensore viene sporcato dalla difesa giallorossa e finisce in rete.

Ultimi minuti nervosi e concitati ma il Sambiase non riesce a riequilibrare il match.

Promosport che vince il girone e passa il turno, nel prossimo impegno si troverà di fronte al Villaggio Europa.

Sambiase: Iozzi, Talarico, D’Angelo, Gaudio, Mascaro, De Nisi, Bernardi, Diop, Pesce, Lazzarini, Flordemundo. A disp: Nascardi, De Fazio, Di Maria, Mirabelli, Chiodo, Verso, Umbaca, Gagliardi, Giampà. All: Fanello

Promosport: Restina, Villella, Morabito, Casella, Bruno, De Martino, Corigliano, Ferraiuolo, Percia Montani, Colosimo, Schirripa. A disp: Mercuri, Mazzocchi, Porpora, Bellia, Vasapollo, Meraglia, Gagliardi M., Gagliardi G, Russo. All. Morelli