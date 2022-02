Coppa Italia. In semifinale la Royal Team Lamezia trova il Cus Cosenza

Mercoledì 9 febbraio la Royal Team Lamezia alle ore 19.30 affronterà al Palasparti il Cus Cosenza nella semifinale di qualificazione alla final four di coppa Italia

Gli accoppiamenti sono stati decisi in base al piazzamento al termine del girone d’andata. Secondo posto per le lametine, terzo per il Cus Cosenza.

Nell’altra semifinale si affronteranno Irpinia e Grottaglie.

Le vincenti di questi due incontri si affronteranno in una partita unica il 9 marzo.

La vincente di questo match parteciperà alle final four che si disputeranno a Policoro (MT) l’1-2 aprile 2022.