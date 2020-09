Coppa Italia: vittorie esterne per Sambiase e Vigor Lamezia

Tornano a disputare una gara ufficiale, a distanza di 7 mesi dopo il blocco per la pandemia, il Sambiase e la Vigor Lamezia

Entrambe le squadre lametine hanno disputato la prima gara di Coppa Italia in trasferta.

Il Sambiase è stato ospite a Soveria Mannelli, mentre la Vigor Lamezia è stata di scena a Rombiolo.

Vittoria per entrambe le compagini: i giallorossi hanno superato di misura la Garibaldina grazie ad un gol di Gaudio, 3-1 per i biancoverdi con la Rombiolese con gol di Corticchia, Dieme e Scoppetta, di Soriano il gol del Rombiolo per il momentaneo 1-2.

Vincendo la prima gara, da regolamento, le lametine riposeranno nel secondo turno di domenica 20 settembre.

Torneranno quindi di scena mercoledì 7 ottobre: il Sambiase impegnato nel derby con la Promosport mentre la Vigor Lamezia affronterà il Parghelia.