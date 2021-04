Corigliano Rossano. 2 arresti per detenzione di sostanza stupefacente

Gli Agenti operanti rinvenivano all’interno di un locale adibito a vano cantina 245 involucri di cellophane, contenenti sostanza stupefacente del tipo Marijuana, per un peso complessivo di gr. 380

Nella giornata di ieri, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Corigliano- Rossano traevano in arresto, per detenzione di sostanza stupefacente del tipo Marijuana, tale S.P. di anni 33.

Nella fattispecie gli Agenti operanti rinvenivano all’interno di un locale adibito a vano cantina in uso a S.P. , ubicato nell’area urbana di Corigliano, un involucro trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo Marijuana del peso complessivo di 101 gr. nonché nr. 245 involucri di cellophane , trovati all’interno di una borsa, contenente altra sostanza stupefacente del medesimo tipo per un peso complessivo di gr. 380 e nr. 2 bilancini di precisione.

Su disposizione dell’A.G. territorialmente competente il S.P. veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari.

Sempre nella medesima giornata, personale del suindicato Commissariato di P.S., procedeva ad effettuare una perquisizione all’interno dell’abitazione di tale D.F. di anni 46 rinvenendo nr. 2 involucri termosaldati con sostanza stupefacente del tipo Marijuana del peso complessivo di gr. 27, nr. 1 involucro trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo Eroina avente peso pari a gr. 0,10 e nr.2 bilancini di precisione.

Per i fatti sopra descritti il D.F. veniva tratto in arresto come disposto dal P.M. di turno.