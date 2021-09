Corigliano-Rossano, 42enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Rinvenuta sostanza stupefacente, del tipo cocaina, per un totale di 14 dosi

Personale della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano ha tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un uomo residente in Corigliano di anni 42.

L’arresto ed il sequestro della sostanza traevano origine da un’attività info-investigativa di servizi di appostamento al termine della quale gli agenti operanti effettuavano perquisizioni domiciliari, veicolari e personali, tutte con esito positivo.

Il sequestro della sostanza stupefacente, del tipo cocaina per un totale di 14 dosi, avveniva in più fasi, per dimostrare lo spaccio, ed in particolare in una occasione, di quelle documentate, il luogo dove la droga era stata riposta per il successivo ritiro dell’assuntore veniva indicato dalle figlie minori dell’arrestato.