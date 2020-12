Corigliano Rossano. Arrestati due cittadini extracomunitari per spaccio

Arrestato il nigeriano O.P. di anni 29 e il senegalese C. L. di anni 23

Nei giorni scorsi, nel corso di servizi finalizzati al contrasto e alla prevenzione del traffico di sostanze stupefacenti, personale del Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano traeva in arresto il nigeriano O.P. di anni 29 e il senegalese C. L. di anni 23, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, dopo aver acquisito i primi riscontri, il personale operante faceva irruzione nell’abitazione dei predetti, ove a seguito di perquisizione personale di uno dei due soggetti, venivano rinvenuti due involucri di sostanza stupefacente pronta per lo spaccio, mentre durante la perquisizione domiciliare, veniva trovata, ben occultata nella manica di un giubbotto altra sostanza stupefacente (circa gr. 200), nonché materiale per il confezionamento e strumenti di precisione per la misurazione della stessa.

Sulla scorta degli elementi di reità raccolti, i due venivano tratti in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, sottoposti agli arresti domiciliari.