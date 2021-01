Corigliano-Rossano: arrestato un giovane per spaccio di stupefacenti

Rinvenuti nell’abitazione altri 20 gr. di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e banconote di vario taglio

Personale della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato P.S. Corigliano-Rossano, Squadra di Polizia Giudiziaria, ha tratto in arresto un giovane rossanese, U.A. di anni 31, per i reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nel particolare, personale della Squadra di P.G., nel transitare in Piazza Bologna di Rossano, notava il giovane arrestato alla guida di un motociclo che nell’arrestare la marcia cedeva un involucro di sostanza stupefacente del tipo marijuana a un cittadino extracomunitario.

Subito bloccati e perquisiti, oltre l’involucro sopra citato, venivano rinvenuti altri quattro involucri contenenti la medesima sostanza ed un bilancino di precisione.

La perquisizione veniva estesa anche all’abitazione del giovane rossanese, lì dove occultati venivano rinvenuti altri 20 gr. di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e banconote di vario taglio.