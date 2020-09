Corigliano-Rossano. Un arresto per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente

Nel quadro dei servizi predisposti dal Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, nel pomeriggio di sabato 19 u.s., gli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria, traevano in arresto V.D. di anni 31, per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina

In particolar modo, gli operatori del Commissariato di Corigliano Rossano, insospettiti da strani movimenti che vedevano diversi assuntori di sostanza stupefacenti attivi nell’area della Sibaritide, procedevano ad iniziare un monitoraggio degli spostamenti degli stessi al fine di individuare il punto di approvvigionamento.

Gli investigatori ritenevano pertanto che la base operativa da cui gli assuntori si rifornivano ricadeva nel territorio di Cassano Allo Ionio, con fulcro nel quartiere “Timpone Rosso” di Lauropoli.

Durante le fasi di tale attività, gli operatori di Polizia, riuscivano a bloccare in modo fulmineo, un’autovettura in transito condotta da un giovane successivamente identificato per V.D..

L’immediata perquisizione personale, consentiva di rinvenire tre involucri in cellophane termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina del peso complessivo di grammi 15, per un valore commerciale di circa 750 euro.

La perquisizione veniva estesa sia all’autovettura che presso l’abitazione dello stesso.

Alla luce degli elementi di reità raccolti, il V.D. veniva tratto in arresto, e successivamente, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.