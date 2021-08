Corigliano-Rossano (CS). Arresto per detenzione di sostanza stupefacente

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Nella mattinata del 05 agosto 2021, personale della Squadra di P.G. del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, traeva in arresto M.G. di anni 48, pregiudicato e nulla facente, residente nell’area urbana di Rossano, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

In particolare, evidenze investigative raccolte sul territorio, rilevavano una ripresa dell’attività di spaccio in una zona rurale a pochi chilometri dall’area urbana di Rossano, determinando così il pronto intervento degli uomini del Commissariato cittadino.

All’esito di perquisizione effettuata presso il domicilio del predetto M.G., veniva rinvenuto, occultato all’interno della sua camera da letto, un involucro di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di gr. 65.8, due bilancini perfettamente funzionanti nonché materiale utile per il confezionamento delle dosi.

Per i fatti sopra esposti, M.G. veniva tratto in arresto in flagranza di reato per il reato sopra specificato.