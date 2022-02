Corigliano-Rossano. Due arresti per detenzione di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio del 15 febbraio u.s., personale in servizio presso il Commissariato di P.S. di Corigliano – Rossano unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” traeva in arresto due persone per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

In particolare, nel corso dell’attività di monitoraggio nel Comune di Corigliano-Rossano si procedeva al fermo e controllo di un’autovettura con a bordo due persone.

All’atto della perquisizione, sotto il sedile anteriore lato guida, veniva rinvenuta una busta in cellophane contenente della sostanza stupefacente del tipo “Marijuana” del peso di 110 gr..

La perquisizione personale sul passeggero consentiva altresì di rinvenire altro involucro nella tasca del pantalone con all’interno della sostanza stupefacente del tipo Hashish.

L’attività di Polizia Giudiziaria si protraeva presso le rispettive abitazioni con esito positivo, infatti, all’interno dell’abitazione di uno di essi veniva rinvenuta circa 4 gr. di sostanza stupefacente del tipo eroina ed altri 3,5 gr. di hashish.

Per i fatti sopra esposti, entrambi venivano tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del P.M. di turno presso il Tribunale di Castrovillari, sottoposti in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. competente.