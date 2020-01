Corigliano Rossano. Ferito in un agguato autista di un boss ucciso

E’ grave ma non in pericolo di vita, indagano i carabinieri

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA). Un uomo di 37 anni, Domenico Russo, considerato vicino ad ambienti della criminalità organizzata, é stato ferito in un agguato a Corigliano Rossano, nel cosentino.

Russo, nel momento dell’agguato, era alla guida della sua automobile, su cui viaggiava da solo. Una persona, che si é data alla fuga, gli ha sparato alcuni colpi di pistola che hanno trapassato il parabrezza raggiungendo l’uomo in varie parti del corpo.

Russo é stato ricoverato in ospedale. Le condizioni sono gravi, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul tentato omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro.

La vicinanza di Russo agli ambienti della criminalità sarebbe dimostrata dalla sua presunta vicinanza col presunto boss Pietro Longobucco, di 61 anni, ucciso nel febbraio dello scorso anno a “Schiavonea” di Corigliano Rossano.