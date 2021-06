Coro Polifonico “Concordia Vox” dedica nuovo brano alla Madonna di Medjugorje

Il Coro Polifonico “Concordia Vox” ha pubblicato un nuovo brano dedicato alla Madonna di Medjugorje

Il testo è tratto dalle preghiere di San Bernardo di Chiaravalle e musicato ed armonizzato a 4 voci dispari da Giuseppe Cimino e da Giuseppe Cappella, eseguito come sempre dal Coro Polifonico “Concordia Vox” .



Siate amore, gioia e pace in questo mondo senza pace” (messaggio a Medjugorie, 25 Novembre 2003)

San Giovanni Paolo II, identificato come il “Pontefice di Maria”, ha sempre dedicato tempo ed energie per presentare a tutti i fedeli il volto universale di Madre della Vergine Maria: è una espressione dell’amato Pontefice quella di riferirsi a Maria come “Madre dell’intera umanità” (1997).



La meravigliosa espressione mette in luce l’atteggiamento materno e protettivo, di preoccupazione e di richiamo nei confronti di figli che smarrendo la retta via si perdono alle tentazioni del maligno.



Le apparizioni della Vergine Madre nel corso dei secoli, come quelle a Medjugorie, sono un continuo e attuale invito alla conversione del cuore.