Coronavirus. Applicazione decreti governo Conte: supporto dell’associazione Caduceo a imprese e cittadini

L’associazione Caduceo presieduta da Anna Mancini incarica l’avvocato Antonio Mazza per approfondire l’elaborazione e l’applicazione dei decreti emessi dal governo Conte, relativamente all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Il supporto è rivolto alle piccole e medie imprese e anche ai singoli cittadini.

Di seguito la nota dell’associazione Caduceo:

“Visti i Decreti ministeriali emessi in pendenza della emergenza pandemica da Coronavirus e le restrizioni a tal uopo imposte alla normale evoluzione produttiva della nazione; viste le misure adottate per il contenimento dei danni, che, dalle suddette restrizioni, conseguiranno a carico dei singoli lavoratori autonomi o dipendenti, delle famiglie e di ogni attività produttiva vigente nel Paese; vista la difficoltà interpretativa che i citati decreti potrebbero determinare, stante l’ampiezza della loro sfera operativa e quindi applicativa sia in termini di previsioni sospensive per i mutui contratti sulla prima casa, che in ordine alle previsioni erogative di sostegni economici per le imprese; ritenuto che occorre procedere all’utilizzo dei citati sostegni nei termini temporali a tal fine previsti, onde evitare di incorrere in eventuali decadenze; considerato lo scopo sociale perseguito dalla “Caduceo” e quindi, le finalità sussidiarie che da sempre ne connotano l’operatività. Tutto ciò visto, ritenuto e considerato, l’associazione ha inteso conferire incarico ad uno studio legale del territorio, con specifica professionalità in campo bancario e finanziario, come rappresentato dall’avvocato Antonio Mazza, con studio in Lamezia e Milano, affinchè elaborasse un approfondito esame dei decreti di riferimento e consentisse una rapida applicazione delle misure in essi previsti. La Caduceo è posta nella condizione di gestire ogni possibile interpello di singoli cittadini o titolari di piccole e medie imprese, onde supportare i chiarimenti che verranno richiesti e, quindi, consentire l’accesso e l’uso dei previsti strumenti di sospensione dei mutui bancari e di sostegno economico aziendale, a fronte dell’emergenza in atto. Chi volesse contattare l’associazione può inviare una email all’indirizzo ass.caduceo@yahoo.it o telefonare al numero 347/6100829″.