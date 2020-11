Coronavirus, Boccia: Gino Strada è già in Calabria

Boccia: ha dato disponibilità, bene se aumenta suo impegno

“Il Commissario in Calabria non mi pare che sia questo in momento in discussione, è confermato. Il Ministro Speranza ha ribadito che il suo curriculum era assolutamente adatto all’amministrazione della cosa pubblica sanitaria”.

Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, Francesco Boccia a ‘Porta a Porta’.

“Gino Strada ha dato la sua disponibilità a dare una mano, la valutazione la sta facendo Speranza. Strada è già in Calabria ed è già in contatto con il commissario. Se decide di aumentare il suo impegno in Calabria non può che far bene. Ma in Calabria dobbiamo esserci tutti noi”.