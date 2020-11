In attesa del bollettino regionale, la protezione civile nazionale ha diffuso i dati dei contagi della giornata di oggi

Dopo un lieve calo avuto ieri, (297 positivi), oggi si ha un valore mai raggiunto in precedenza: 680 persone positive al Covid-19.

Di queste, 53 si trovano in terapia intensiva, 353 ricoverati con sintomi e 7.332 in isolamento domiciliare, per un totale di 7.738 persone positive.