Coronavirus, caso sospetto a Lamezia? In realtà è una fake news

LAMEZIA. Circola sui social la notizia falsa che in un locale di ristorazione della città una persona abbia contratto il Coronavirus.

Si tratta di una falsità assoluta e i titolari del locale hanno già provveduto a tutelarsi legalmente contro la fake news che sta circolando sul web. In casi simili, in cui continuamente siamo bombardati da aggiornamenti continui sull’evolversi dell’emergenza, non è certo un comportamento serio e responsabile diffondere notizie false su un presunto caso sospetto, sulla possibilità di contagio anche sul nostro territorio.

L’Istituto superiore della sanità ha diffuso un vademecum a cui attenersi nei casi in cui si verifica l’allarme pandemia. E’ meglio seguire la scienza e non la becera fantasia di qualche incosciente che si diverte a seminare panico e angoscia in tutta una comunità. Red.