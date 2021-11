Coronavirus: i dati della Calabria aggiornati al 25 novembre

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.408.493 (+5.334).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 91.718 (+224 rispetto a ieri).

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 304 (15 in reparto, 5 in terapia intensiva, 284 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.710 (11.545 guariti, 165 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.440 (49 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.386 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.872 (27.199 guariti, 673 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 180 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 177 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.813 (8.695 guariti, 118 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.511 (36 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.472 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31.009 (30.591 guariti, 418 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 343 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 334 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.071 (6966 guariti, 105 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica un “Oggi si registrano 67 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 66 unità e non di 67 in quanto 1 paziente ricoverato al Covid Rossano è stato trasferito in Terapia Intensiva a Catanzaro e quindi risulta in carico all’ASP di Catanzaro. Oggi nel setting fuori regione si registra 1 nuovo caso a domicilio”.

L’Asp di Reggio Calabria comunica 86 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione.