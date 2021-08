Coronavirus: i dati della Calabria aggiornati al 27 Agosto

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.070.460 (+3.582).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 76.726 (+313 rispetto a ieri).

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 273 (16 in reparto, 3 in terapia intensiva, 254 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.629 (10.482 guariti, 147 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1032 (39 in reparto, 5 in terapia intensiva, 988 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.972 (23.368 guariti, 604 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 390 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 380 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.961 (6859 guariti, 102 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2165 (64 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2095 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24290 (23938 guariti, 352 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 320 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 310 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.735 (5.641 guariti, 94 deceduti). L’ Asp di Cosenza comunica 107 nuovi soggetti positivi di cui 3 residenti fuori regione.

L’ Asp di Catanzaro comunica 14 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione.