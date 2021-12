Coronavirus: i dati della Calabria aggiornati al 31 dicembre

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.665.048 (+17.263).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 11.1746 (+2.053 rispetto a ieri).

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2.089 (49 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.031 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.816 (12.641 guariti, 175 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 4.386 (92 in reparto, 9 in terapia intensiva, 4.285 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.278 (28.554 guariti, 724 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 864 (30 in reparto, 0 in terapia intensiva, 834 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.541 (9.414 guariti, 127 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5.903 (131 in reparto, 10 in terapia intensiva, 5.762 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.616 (34.154 guariti, 462 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.727 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.717 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7861 (7746 guariti, 115 deceduti).

L’ Asp di Catanzaro comunica 320 nuovi soggetti positivi di cui 4 residenti fuori regione.

L’Asp di Vibo Valentia comunica 625 nuovi soggetti positivi di cui 36 fuori regione.

L’Asp di Crotone comunica 166 di cui 27 fuori regione L’Asp di Cosenza 379 di cui 3 fuori regione.