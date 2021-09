Coronavirus: i dati della Calabria aggiornati al 4 Settembre

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1098388 (+3.745).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 78964 (+294 rispetto a ieri).

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 267 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 240 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10771 (10623 guariti, 148 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1427 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1380 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24330 (23716 guariti, 614 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 369 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 356 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7127 (7019 guariti, 108 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2362 (85 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2269 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25069 (24710 guariti, 359 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 343 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 335 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5828 (5733 guariti, 95 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 28 nuovi positivi di cui 2 fuori regione ed 1 guarito fuori regione -1 decesso in T.I. dell’AOU Mater Domini riguarda un pz appartenente all’ASP di Crotone.

L’Asp di Cosenza comunica: “Tra i casi fuori regione si segnalano 3 guariti in più rispetto a ieri”.

L’ Asp di Crotone comunica: “Oggi 29 nuovi positivi di cui 7 migranti. Ne risultano 30 per decesso di paziente ricoverato in rianimazione presso AOU mater domini e ripreso per competenza dall’ASP di Crotone. 29 migranti guariti”.