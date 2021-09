Coronavirus: i dati della Calabria aggiornati al 7 Settembre

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.108.589 (+4.903).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 79.590 (+245 rispetto a ieri).

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 245 (19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 224 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.813 (10.664 guariti, 149 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.421 (41 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.377 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.539 (23.923 guariti, 616 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 319 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 304 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.227 (7.119 guariti, 108 deceduti); – Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.419 (93 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.318 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.307 (24.945 guariti, 362 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 324 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 314 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.896 (5.800 guariti, 96 deceduti).

“L’Asp di Catanzaro comunica 15 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione e un decesso in Malattie infettive del Policlinico (una pz appartenente all’ASP di Cosenza che lo indicherà nel suo report pertanto l’incremento appare di 14)”.

“L’Asp di Cosenza comunica 84 nuovi casi, di cui 1 ricoverato residente fuori regione e 83 a domicilio. Il numero complessivo dei casi è incrementato di 79 unità e non di 84 in quanto sono stati eliminati 6 doppioni ed è stato registrato il decesso di un residente fuori regione, diagnosticato presso il PS di Cosenza, poi trasferito presso l’AOMD e quindi in carico all’ASP di CZ. Tra i nuovi casi è compreso 1 caso di reinfezione”.