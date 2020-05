Coronavirus. Le emittenti radiotelevisive calabresi scrivono alla Santelli

Lettera aperta da parte delle emittenti radiotelevisive calabresi al Presidente della Regione Calabria, on. Jole Santelli

Le emittenti radiotelevisive locali calabresi, a seguito dell’emergenza coronavirus, hanno registrato un tracollo degli investimenti pubblicitari, che sono sempre le prime voci di spesa soggette a taglio, da parte delle aziende durante le situazioni di crisi.

Tali disdette risultano ancor più motivate dal fatto che gli esercizi commerciali e la quasi totalità delle piccole aziende sono state chiuse per diverse settimane. Le emittenti radiotelevisive locali in Calabria hanno svolto, e continuano a svolgere, un ruolo importante a livello informativo, un ruolo di servizio pubblico che ascolta le esigenze peculiari del territorio.

In questo caso se le emittenti radiotelevisive calabresi avessero interrotto le trasmissioni, come altre attività e codici istat, ciò avrebbe comportato il venir meno del servizio informativo locale che, nell’attuale situazione emergenziale è risultato quanto mai di interesse generale.

L’utilità di tale servizio, mai come in questo momento, è riconosciuta dagli stessi cittadini nonché dalle autorità locali, come comprovato dalla sorprendente impennata degli indici di ascolto del comparto, anche dovuta all’eccezionale incremento del livello produttivo dei programmi informativi territoriali.

Le emittenti radiotelevisive sono state in prima linea nell’informazione di emergenza e hanno garantito l’informazione riguardante Covid 19 della regione all’interno degli spazi informativi nei palinsesti, con uno sforzo senza precedenti, con numeri ristretti e rigide regole da osservare, a rischio contagio degli stessi giornalisti che si sono esposti.

Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente chiesto un contributo straordinario rivolto a tutti i concessionari radiotelevisivi presenti nel territorio regionale calabrese, da stabilire in base a parametri quali le aree di servizio, il numero dipendenti e il volume d’affari di ogni singolo operatore, con sede in Calabria.

Lo stanziamento che le chiediamo dovrà essere erogato nel più breve tempo possibile per scongiurare il ridimensionamento del personale, il conseguente blocco dell’informazione, e in alcuni casi la chiusura totale. Siamo certi che comprenderà l’importanza di quanto richiesto, che è condizione indispensabile per salvare il settore radio-televisivo calabrese.

10) TEN

11) TELESPAZIO

12 ) RTI

13) VIDEO CALABRIA

14) REGGIO TV

15) CALABRIA TV

16) MI SPOSO TV

17) RTC TELECALABRIA

18) ESPERIA TV

19) LAC TV

73) TELEJONIO

76) LA GRANDE CALABRIA

85) TELEMIA

95) GS CHANNEL

112) ESSE TV

114) TELETEBE

118) TELELOCRI

666) CALABRIA CHANNEL

881) PIANA TV

STUDIO54NETWORK

RADIO JUKE BOX

RADIO ENNE LAMEZIA

RADIO SOUND

ANTENNA BRUZIA

RADIO CASTROVILLARI NORD

COMETA RADIO

CRT

ITALIANA RADIO

RADIO TERME

RADIO GIOIOSA MARINA

RLB

RADIO TOURING

RADIO HIT CARCE

RADIO ECO SUD

RADIO SIBARI SOLE

RADIO VALENTINA

RADIO VENERE

RADIO FANTASY

RADIO SIDERNO

RADIO STAR 2000

RADIO ONDA VERDE

STUDIO97

RADIO ROCCELLA

E per tutti gli altri operatori radiotelevisivi calabresi che intendono condividere analisi e richiesta.