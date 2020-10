Coronavirus: falso allarme a Martirano

È ufficiale: nessun caso di coronavirus a Martirano, dopo l’allarme scoppiato qualche giorno fa

Comunicato Stampa

L’esame del tampone di controllo effettuato sul cittadino è risultato negativo, così come quelli effettuati sui suoi familiari.

La notizia ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla famiglia e a tutto il territorio comunale.

Allarme dunque rientrato.

Si ringraziano tutte le persone per la vicinanza espressa in questo momento di angoscia che ha colpito la famiglia e l’intera comunità, per fortuna rivelatasi solo un grande spavento.