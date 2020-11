Coronavirus. Per il governo anche la Calabria è zona rossa

Secondo l’Ansa le regioni più a rischio al momento sarebbero Lombardia, Piemonte e Calabria

Coprifuoco in tutta Italia dalle 21. Sarebbe l’ipotesi di compromesso tra la richiesta di una chiusura nazionale dalle 18 fatta da alcune Regioni e l’indicazioni del governo per restrizioni limitate alle aree in cui l’indice di contagio è più alto.

Chiuderanno i musei, dopo cinema e teatri. Nelle aree a maggior contagio, si pensa a bar e ristoranti chiusi anche a pranzo; Dad anche in seconda media e obbligo di mascherina per le lezioni in presenza di elementari e prima media.

Per sciogliere i nodi, è possibile che slitti a martedì il nuovo Dpcm. Conte è impegnato oggi in comunicazioni alla Camera e al Senato.

Il premier, quindi, illustrerà al Parlamento l’orientamento che intende dare al nuovo Dpcm su cui il governo sta lavorando in questi giorni.

Ma – a quanto si apprende da fonti della maggioranza – la firma vera e propria del testo potrebbe non arrivare stasera ma martedì.

Questo per consentire di risolvere i nodi che ancora sono aperti con le Regioni.