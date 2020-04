Coronavirus. Guida alla compilazione della nuova autocertificazione

In che modo dovrà essere compilata l’autocertificazione a partire da 4 Maggio? Si aspettano delucidazioni dalla Presidenza del Consiglio sull’accezione del termine congiunti

Abbiamo già parlato dell’introduzione della nuova autocertificazione a partire dal 4 Maggio, ma con molta probabilità il modulo resterà invariato rispetto a quello scaricabile online dal sito del Ministero dell’Interno la cui stesura risale al 26 Marzo scorso.

Cosa cambia allora? La possibilità di far visita ai propri congiunti. E in che modo potremmo specificare e motivare tale spostamento?

Entro sabato 2 Maggio la Presidenza del Consiglio dovrà dare maggiori delucidazioni sul termine congiunti, non basta far leva sul buon senso del popolo italiano, ma è necessario fugare ogni dubbio perché non si usi questa motivazione come scusante per spostamenti che altrimenti risulterebbero illegittimi e privi di reale necessità.

Sarà sufficiente, oltre alla compilazione dei dati personali e all’indicazione degli indirizzi da cui inizia e termina lo spostamento, sbarrare la voce che rimanda alle situazioni di necessità, specificando che si tratta di una visita da effettuare presso un congiunto ed inserendo il grado di parentela senza l’aggiunta delle generalità dello stesso, per questione di privacy.

Non ci resta che aspettare di ricevere maggiori informazioni sull’accezione del termine congiunto, sperando che si vada oltra la contemplazione del Codice Civile in cui si fa riferimento a parenti e affini e possano essere inseriti anche gli affetti stabili.

Segue video sulla guida alla compilazione diffuso dall’ANSA:

Felicia Villella