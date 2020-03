Coronavirus. Il Center Lucky Friends a disposizione per eventuali emergenze

I responsabili del Center Lucky Friends Rosario Cortese (Presidente) e Domenico La Chimea (Direttore) mettono a disposizione il Center Lucky Friends per eventuali emergenze da coronavirus

Il centro potrà essere eventualmente utilizzato per approvvigionare alimenti e farmaci per gli anziani e come centro logistico per tutto il comprensorio lametino e per la città.

I responsabili, con grande sacrificio comunicano la sospensione delle attività dei loro figli speciali e di tutti gli eventi del centro di Via Sebastiano Guzzi.

In questo momento di fortissimo disagio – dichiarano i due – dobbiamo tutelare tutti e soprattutto bisogna fare la differenza rispettando le nuove regole coronavirus, bisogna rimanere calmi e rispettare le direttive ministeriali.