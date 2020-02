Coronavirus. Insegnante di Limbadi torna da Codogno in isolamento volontario

Una giovane insegnante di Limbadi, insieme al suo partner, si è attualmente collocata in isolamento volontario dopo aver fatto rientro, nella giornata di sabato, da Codogno

La donna, che lavora nella città lombarda dove è esploso il focolaio italiano del coronavirus, si trovava sabato in auto con il compagno per far rientro nel paese di origine, quando è stata raggiunta telefonicamente dai familiari e invitata a mettersi in contatto con il Centro di riferimento regionale.

Entrambi non hanno segnalato alcun sintomo influenzale, né contatti con degli ammalati, ma si sono comunque posti precauzionalmente in sorveglianza attiva a domicilio in attesa di effettuare i dovuti accertamenti.