Coronavirus. Lamezia. Fidia Pharma dona gel disinfettante a medici di continuità assistenziale

In piena emergenze Coronavirus, la Fidia Pharma, storica azienda farmaceutica, famosa per la ricerca e la produzione di acido ialuronico, viene incontro alle esigenze dei medici della Continuità Assistenziale del lametino, donando una fornitura di gel disinfettante e crema protettiva per la tutela delle loro mani

“Crediamo” dice il Dott. Talarico, informatore medico scientifico, che ha coordinato la donazione dei dispositivi per la prevenzione individuale per conto di Fidia Pharma, “che questo sia un modo concreto per stare vicino ai medici e dare il nostro sostegno a chi, ogni giorno, combatte in prima linea per tutelare la vita e la salute di ciascuno di noi.”

Speriamo di riuscire al più presto a fornire ulteriore materiale utile al personale sanitario.

A medici e operatori sanitari va tutta la nostra stima.