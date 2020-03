Coronavirus. Lamezia: Polizia Locale intensifica i controlli

La Polizia Locale già dalle prime ore di oggi, contestualmente all’entrata in vigore del nuovo DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella tarda serata, sta dando esecuzione alle prescrizioni stabilite dal Governo per contenere la diffusione del virus

Comunicato Stampa

In particolare, fermo restando quanto impartito dal Sindaco relativamente alla limitazione ad accedere negli Uffici Comunali, sono stati rimodulati i servizi erogati dal Corpo della Polizia Locale attivando, anche su sollecitazione dell’Assessore al Ramo Avv. Antonello Bevilacqua, l’intensificazione dei controlli, con ulteriori tre pattuglie alle due ordinarie, che sono già scattati per fare osservare i provvedimenti di prevenzione al contagio del virus nei locali e negli esercizi commerciali, in stretto contatto con le altre forze di Polizia e secondo le disposizioni impartite dalla Prefettura e dalla Questura di Catanzaro.

Come Responsabile del Corpo rivolgo ancora una volta un appello affinché ognuno si conformi alle disposizioni e rispetti gli obblighi di reciproca tutela sanitaria che sono imprescindibili per evitare nuovi contagi, misure che possono essere considerate pesanti ma necessarie per salvare vite umane.

Sono obblighi che vanno assolutamente rispettati, per cui è necessario evitare assolutamente di uscire di casa in mancanza di una reale motivazione anche per non incorrere nelle sanzioni normativamente previste che si stanno attuando con i controlli sul territorio.

Si comunica altresì che si è reso necessario chiudere al pubblico, anche su appuntamento, gli Uffici non essenziali al fine di recuperare uomini per implementare i necessari servizi di controllo sul territorio.

La sala operativa potenziata con altra unità, contattabile al n° 0968/22130, rimane attiva per essere vicina ai cittadini e fornire ogni utile informazione.

IL V. COMANDANTE

Ten. Col. Aldo Rubino