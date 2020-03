Coronavirus. A Lamezia stop alle udienze fino al 20 marzo

6. per consentire la formalizzazione del rinvio delle udienze penali, il Consiglio dell’Ordine garantirà la presenza di un Consigliere o altro delegato e, all’uopo, nomina referenti i Consiglieri Avv. Paolo Fiorentino, Avv. Nicolina Perri, Avv. Natalino Pileggi, Avv. Tiziano Lio e Avv. Mara La Russa;

7. per i procedimenti civili e penali pendenti dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, si invitano gli iscritti a voler comunicare la propria adesione all’astensione con atto scritto, come da allegato modulo, da trasmettere a mezzo pec all’ indirizzo gdp.lameziaterme@giustziacert.it, indicando anche nell’oggetto della comunicazione numero di ruolo, Giudice e parti del procedimento, dandone nel contempo avviso ai difensori delle altre parti costituite a mezzo pec o per le vie brevi; anche in questo caso, per consentire la formalizzazione del rinvio delle udienze penali, il Consiglio dell’Ordine garantirà la presenza di un Consigliere o altro delegato e, all’uopo, nomina referenti i medesimi Consiglieri indicati sub n. 6;

8. per i procedimenti pendenti dinanzi alle giurisdizioni amministrative, ricordando che non è consentita l’astensione per le udienze cautelari, si invitano gli iscritti a comunicare la propria adesione attraverso il PAT;

9. si invitano gli iscritti a voler tempestivamente avvisare parti e testimoni dell’astensione al fine di evitare che si presentino presso gli Uffici Giudiziari;

10. si invitano tutti gli Avvocati a privilegiare le modalità telematiche per ogni comunicazione e deposito di atti giudiziari civili e a volersi recare nelle cancellerie civili e penali e presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine solo per richieste urgenti e indifferibili;

11. seguiranno indicazioni per le modalità di comunicazione dell’astensione dinanzi alla giurisdizione tributaria.

Si ringraziano tutti i Colleghi per la collaborazione ribadendo che il Consiglio è a disposizione di tutti per la risoluzione di ogni difficoltà.