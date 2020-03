Coronavirus. Mascaro: i cittadini abbiano alto senso di responsabilità

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa del sindaco di Lamezia Terme, avv. Paolo Mascaro, sull’emergenza coronavirus

Di seguito la nota:

In merito all’emergenza “coronavirus”, il presidente della Regione, on. Santelli, ha da poco emanato l’ordinanza n. 3 dell’08/03/2020 che in sintesi dispone:

– la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva per chiunque arrivi o sia arrivato negli ultimi 14 giorni dalle zone rosse;

– l’obbligo di comunicazione dell’arrivo per i detti soggetti direttamente al Dipartimento Prevenzione ASP o al medico curante o al numero verde regionale 800-767676;

– la comunicazione giornaliera da parte del Dipartimento di Prevenzione al Dipartimento Salute ed al Prefetto delle persone poste in isolamento domiciliare o in quarantena;

– la comunicazione ai Sindaci della prescrizione di quarantena obbligatoria per l’emanazione dei provvedimenti di competenza;

– l’obbligo per società di autolinee, compagnie aeree e Trenitalia di comunicare elenco passeggeri provenienti dalle zone rosse ai Dipartimenti di Prevenzione.

È necessario, quindi, richiamare tutti i cittadini ad alto senso di responsabilità, rispettando e facendo rispettare le disposizioni emanate a livello regionale e nazionale.

La grave emergenza che stiamo affrontando ci impone comportamenti virtuosi senza allarmismo alcuno ma con la massima cautela nel rispetto proprio e degli altri, ed in particolare di quelle categorie più fragili, anziani e malati, maggiormente esposte al rischio.

Non si vuole creare panico né tanto meno sostituirsi alle autorità sanitarie preposte ma bisogna contribuire con i propri comportamenti per prevenire la possibile diffusione dell’epidemia.

Come spesso accade, la prima medicina contro la malattia è la prevenzione ed in questa particolare circostanza è necessario prevenire ed evitare che il contagio possa trasmettersi in maniera esponenziale.

Si potrà insieme superare questo delicato momento solo e soltanto con quelle rinunce odierne che saranno, però, ancora di salvezza futura.

È importante sottolineare che alcuni comportamenti non saranno solo e soltanto delle mere scelte dettate dal doveroso buon senso ma obbligatorie norme alle quali occorre adempiere con assoluto rigore e spirito di sacrificio.

Continuiamo, quindi, a godere della socialità ma con senso di responsabilità, sicuri che, insieme e con l’apporto di tutti, vinceremo questa importante battaglia.

Doveroso, poi, ringraziare tutto il personale sanitario che in questo ultimo mese sta lavorando alacremente per tutelare la nostra salute e tutti i volontari della protezione civile che si sono mobilitati per portare supporto fisico e morale.

A nome dell’amministrazione comunale di Lamezia Terme, il monito a tutti i cittadini che hanno deciso in maniera imprudente di mettersi in viaggio verso il nostro comune di assumere le dovute precauzioni ed adempiere agli obblighi imposti.

Questa emergenza passa dalla nostra ratio e dal nostro senso civico, non facciamoci trovare impreparati.

Il Sindaco

Avv. Paolo Mascaro