Coronavirus. Mascaro: Lunedì saranno rese note le modalità di richiesta dei buoni spesa

In un video messaggio dalla sua postazione in comune, il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro nella giornata di ieri si è rivolto ai cittadini

“Comunico che da lunedì (6 aprile) sarà pubblicato l’avviso per poter usufruire dei buoni-spesa di cui all’ordinanza della Protezione Civile: una somma, ad oggi, di 620 mila Euro.

Saranno determinate le modalità di richiesta da espletare in via telematica. Saranno beneficiari tutti i cittadini che si trovano in stringente necessità economica con grande semplificazione delle procedure. Cercheremo di aiutare anche coloro che, pur percependo determinati sussidi, non raggiungono i livelli ritenuti base dall’ Istat per i consumi mensili di una famiglia. ”

Così il sindaco Mascaro, in un video messaggio alla cittadinanza, alla quale ha ricordato di osservare le regole in maniera più rigorosa. “Sembra che qualcuno le abbia dimenticate – ammonisce – troppe le persone ancora in giro”.

Ha fatto riferimento all’ordinanza comunale pubblicata ieri, la n.136, che reitera i divieti e le limitazioni che resteranno vigenti fino al prossimo 13 aprile, e ha reso nota l’apertura di un conto corrente presso il tesoriere Banca Nazionale del Lavoro di Lamezia Terme, al quale potranno essere destinate le donazioni che saranno integralmente devolute ai cittadini, attraverso buoni spesa.

“Comunichiamo l’Iban (qui a riguardo), confidando nella generosità che abbiamo già saputo dimostrare. Credo che Lamezia stia mostrando il volto migliore di sè. Vi è una rete di associazioni che sta facendo un lavoro esemplare. Dobbiamo necessariamente continuare su questa strada.”

Il messaggio è chiaro: osservare le regole e contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, alla corsa alla generosità: “Lamezia può farcela”.

Maria Francesca Gentile