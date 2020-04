Un’altra vittima proveniente dalla casa di riposo Domus Area di Chiaravalle Centrale è stata registrata nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 6 aprile

Si tratta di una 94enne e anche lei come la signora di 80 anni morta poche ore prima era ricoverata al policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro.

Sale così a 17 il bilancio dei decessi tra gli ex ospiti della Domus Aurea, 23 in totale nella provincia di Catanzaro e 60 in Calabria.