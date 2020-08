Coronavirus. Nuovo caso positivo a Curinga: quattro in quarantena

A darne notizia è lo stesso sindaco della città, Vincenzo Serrao, che ha informato i cittadini attraverso un’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio

L’uomo, risultato positivo al tampone, si trova in quarantena domiciliare.

Insieme a lui, è stato disposto l’isolamento obbligatorio anche per altre quattro persone “poiché in contatto stretto e protratto con paziente risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid 19”.