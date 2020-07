Coronavirus. Oms: possibile trasmissione via aerosol al chiuso, servono più studi

Sono stati segnalati focolai di Covid-19 in alcuni ambienti chiusi, come ristoranti, locali notturni, luoghi di culto o luoghi di lavoro

Nel caso di alcuni di questi focolai non è possibile escludere la trasmissione via aerosol, in particolare in spazi affollati e poco ventilati in cui le persone infette trascorrono lunghi periodi di tempo. Ulteriori studi sono urgentemente necessari per indagare su tali casi e valutare il loro significato per la trasmissione di Covid-19.

Lo afferma l’Organizzazione mondiale della sanità in un approfondimento scientifico sulla trasmissione di Covid-19. Nei giorni scorsi centinaia di esperti avevano chiesto all’Oms di tener conto del rischio legato all’aerosol.

Covid-19, precisa l’Oms, si diffonde principalmente “tra le persone attraverso un contatto diretto, indiretto (attraverso oggetti o superfici contaminati) o stretto con soggetti infetti tramite le secrezioni di bocca e naso. Queste includono saliva, secrezioni respiratorie o goccioline (droplets). Queste vengono rilasciate quando una persona infetta tossisce, starnutisce, parla o canta, per esempio. Le persone che sono in stretto contatto (entro 1 metro) con una persona infetta possono contrarre Covid-19 quando queste goccioline cariche di virus entrano in bocca, naso o occhi”. Oppure attraverso superfici contaminate.

“Alcune procedure mediche – ricorda ancora l’Oms – possono produrre goccioline molto piccole (chiamate goccioline di aerosol o aerosol) che sono in grado di rimanere sospese nell’aria per periodi di tempo più lunghi”. Quando tali procedure mediche vengono condotte su persone infette da Covid-19, questi aerosol possono contenere il virus e “possono potenzialmente essere inalati da altri soggetti presento, se non indossano adeguati dispositivi di protezione individuale. Pertanto, è essenziale che tutti gli operatori sanitari che eseguono queste procedure mediche adottino specifiche misure di protezione – raccomanda l’Oms – I visitatori inoltre non dovrebbero essere autorizzati nelle aree in cui tali procedure mediche vengono eseguite”.

Per evitare il contatto con le goccioline cariche di virus “è importante stare ad almeno 1 metro di distanza dagli altri, pulire frequentemente le mani e coprire la bocca con un fazzoletto o un gomito piegato quando si starnutisce o si tossisce. Quando il distanziamento fisico (in piedi a un metro o più di distanza) non è possibile, è bene indossare una mascherina di tessuto. Anche la pulizia frequente delle mani è fondamentale”, conclude l’Oms.