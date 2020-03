Coronavirus. Piccioni: sindaco e Prefetto forniscano indicazioni a chi rientra

Il consigliere comunale Rosario Piccioni con un post su facebook rivolge un appello al sindaco e al Prefetto di Catanzaro

Di seguito il post:

È evidente: la situazione sta diventando sempre più preoccupante!!! Le scene viste ieri sera alla stazione di Milano certificano che c’è un secondo virus dilagante: il panico!!!

Con il rientro precipitoso dal Nord di tantissimi calabresi e con il fatto che Lamezia Terme è la principale stazione di snodo per l’intero territorio calabrese, esorto il Sindaco ed il Prefetto di Catanzaro a fornire indicazioni precise di comportamento a chi rientra, ai loro familiari e a tutti i cittadini, li invito ad attivarsi in tutti i modi per dare seguito all’ordinanza preannunciata dal Presidente della Regione Jole Santelli, nonchè ad identificare per quanto possibile chi sta rientrando in città al fine di assicurare il rispetto delle necessarie prescrizioni.

I cittadini hanno bisogno di indicazioni certe: e non dai social, ma dalle istituzioni!!!

Rosario Piccioni