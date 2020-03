Coronavirus. Presidente Commercianti Soverato: uniti ci rialzeremo!

Maurizio Conati, presidente dell’Associazione Commercianti Soverato, in una nota ha inviato un messaggio di incoraggiamento a tutti i colleghi costretti a rimanere a casa dopo il decreto di ieri 11 marzo

Di seguito le sue parole:

Cari colleghi, Oggi ci tocca una prova inimmaginabile, con la quale è difficile approcciarsi.

Nonostante la confusione e l’incertezza che regna ,a questo punto, condivisibili o non, bisogna seguire le indicazioni del governo, con l’auspicio che sia la strada giusta! Non è facile dare suggerimenti o direttive, ancor meno consigli.

Ritengo opportuno che ognuno di noi faccia le scelte più appropriate, in primis per le proprie famiglie e poi per le attività.

Sarà dura, ma conosco ciascuno di voi personalmente e so quanto valete, con ognuno di voi abbiamo rapporti di amicizia di stima e di cordialità, in questi anni abbiamo condiviso tutto, difficolta’, successi, incertezze e siamo SEMPRE riusciti a rispettare impegni ed a crescere insieme.

Anche se questa è una prova dura che non coinvolge solo le nostre attività, ma la nostra VITA, siamo CERTI che tutti ci batteremo per non soccombere e sapremo tirare fuori il meglio di noi stessi !!Lo dobbiamo ai nostri FIGLI, ai nostri dipendenti alle nostre attività! Spesso le soluzioni sono più semplici di ciò che immaginiamo.

Siamo convinti che tutto possa tornare alla normalità in tempi brevi, ci sono timidi segnali di ottimismo, seguiamo le notizie (spesso confuse ed amplificate) ma non lasciamoci prendere dal panico, rimaniamo attaccati alle nostre realtà, lavoriamo da casa, manteniamo i contatti con i clienti attraverso i social, infondiamo ottimismo, quando la crisi passerà (e passerà) i consumi avranno sicuramente un’ impennata, la gente avrà voglia di uscire di mostrarsi di socializzare ed il nostro settore ne trarrà benefici!!!

Auguro, a voi ed alle vostre famiglie, tutto il bene possibile!! ❣

Il Presidente

Associazione Commercianti Soverato