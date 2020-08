Coronavirus. Procedure da seguire per essere sottoposti a tampone

Procedure da seguire per essere sottoposti a tampone, valido per i ragazzi che hanno frequentato le due discoteche di Soverato l’8 ed il 9 agosto

GIOVANI ESPOSTI A RISCHIO COVID 19 nel territorio del Basso Jonio della Provincia di Catanzaro: NECESSITA’ di SCREENING (Tampone oro/nasofaringeo) per arginare i rischi di contagio

Si rende noto che a seguito di un caso positivo al COVID 19 di un giovane nel territorio del Basso Jonio della Provincia di Catanzaro, l’Azienda Sanitaria Provinciale attraverso il Dipartimento di Prevenzione, in sinergia con la Protezione Civile della Regione Calabria, ha allestito due postazioni di cui una a Catanzaro Lido (sede Poliambulatorio viale Crotone) ed una seconda a Soverato (Palazzetto dello Sport) per l’effettuazione di tamponi.

In aggiunta Lamezia Terme in Piazza Borelli presso la sede Distretto Socio Sanitario.

CHI DEVE FARE IL TAMPONE

Tutti coloro che abbiano frequentato, nei giorni di sabato e domenica, le discoteche di Soverato(Il Circle Club e Noa’s Club).

PERCHE’ fare il tampone:

PER TUTELARE LA PROPRIA SALUTE ED EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO.

CONTATTI

NUMERI attivi nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.00

Telefono: 0961 7033950 (Catanzaro Lido)

Telefono: 0961 7033058 (Catanzaro Centro)

Telefono: 0968 208919 (Lamezia Terme)

E-MAIL PER AREA

domenico.defazio@asp.cz.it (Soverato);

coronavirusaspcz@gmail.com (Catanzaro);

covid19diplamezia@gmail.com (Lamezia Terme).

con il seguente testo:

Sono____ (Nome e Cognome),

risiedo o sono domiciliato presso___ ( Comune)

il mio numero di cellulare è ____

la mia e-mail è _____

Tutti riceveranno riscontro sulla propria e-mail

INDIRIZZI delle postazioni:

Catanzaro Lido in viale Crotone, 214 (sede del Poliambulatorio)

Soverato in via C. Amirante, 175 (sede Palazzetto dello Sport)

Lamezia Terme presso la sede Distretto Socio Sanitario sito in Piazza Borelli.

GIORNI ED ORARI DI ATTIVITA’

Giovedì 13: 14,30 -16,30

Venerdì 14: 9.00-12.00 14,30-16,30

Domenica 16: 9.00 – 12.00

Lunedì 17: 9.00-12.00 14,30-16,30

Martedì 18: 9.00-12.00 14,30-16,30

Mercoledì 19: 9.00-12.00 14,30-16,30

Giovedì 20: 9.00-12.00 14,30-16,30

Venerdì 21: 9.00-12.00 14,30-16,30

Sabato 22: 9.00 – 12.00

A cura di URP e Comunicazione