Coronavirus. Registrati tre nuovi casi a Lamezia

Tre nuove persone sono risultate positive al Covid-19

A dare l’annuncio è ancora una volta il sindaco Paolo Mascaro che, sulla sua pagina social scrive:

Comunicati altri 3 casi positivi; si tratta di familiari di altro caso in precedenza riscontrato quale positivo.

Le condizioni di salute dei 3 nuovi casi sono buone e sono in isolamento domiciliare; vi è quindi un solo ricovero e 14 in isolamento domiciliare.

Ad oggi, quindi, si hanno 15 casi:

2 per rientro da altra Regione;

5 appartenenti ad unico nucleo familiare con contagio avvenuto in altro Comune;

8 per contagio con persona proveniente da altra Regione.

Continua ad essere ogni aspetto circoscritto con quarantena per tutti gli stretti contatti.