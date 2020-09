Coronavirus: registrato caso positivo a Nocera Terinese

Un nuovo caso di persona positiva al Covid-19 è stato registrato quest’oggi a Nocera Terinese

A darne l’annuncio il sindaco Antonio Albi con un post sulla pagina social ufficiale del comune.

Di seguito le sue parole:

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catanzaro ha comunicato stamattina 26.09.2020 un caso di positività a Nocera Terinese con conseguente richiesta di emissione di ordinanza di quarantena.

Il soggetto interessato si trova sin dall’inizio in stato di isolamento , è in buona salute e non risultano esservi stati stretti contatti con altre persone.

Si coglie, comunque, l’occasione di invitare TUTTI a seguire ogni prescrizione con il MASSIMO RIGORE mantenendo la maturità che ad oggi ha contraddistinto la Comunità Nocerese.