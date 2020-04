Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, è intervenuta nella tarda serata di ieri, 1 aprile, sulla propria pagina Facebook

Due i punti principali: la situazione Coronavirus in Calabria e la vicenda Chiaravalle.

Sul primo punto la Santelli dichiara: «i risultati sono confortanti, dal bollettino della Regione si evince che il contagio è contenuto, i calabresi sono riusciti a rimanere ligi alle regole, ma dobbiamo stare molto attenti, quindi tenete duro e non uscite di casa!»

La presidente poi parla della sanità in Regione: «Nessuno ha mai negato la difficile situazione della sanità in Calabria, sappiamo bene di non poter contare su una sanità reduce da tagli con operatori che non lesinano la propria abnegazione, il piano di emergenza ha tenuto conto anche di questo come dato di partenza.»

Dopo i dati statistici sui tamponi afferma: «abbiamo chiuso 13 comuni e sto firmando l’ordinanza per un quattordicesimo, focolai con norme ancora più stringenti vigilate dalle forze dell’ordine per il bene degli stessi cittadini»

Arriva poi a quello che definisce “il punto più delicato“, ovvero la vicenda Chiaravalle. «Non ci ho dormito per molte notti, – dichiara emozionata la Santelli – per il dispiacere e per la situazione che si verificava. Io ho fatto quanto era possibile chiedendo ausilio e aiuto a tutti, non sempre ho trovato facilità nel ricevere questo aiuto, da stasera (ieri, n.d.r.) i pazienti sono stati trasferiti a Germaneto, adesso ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità».