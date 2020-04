Chiedo alle Forze dell’Ordine di vigilare con attenzione il traffico in ingresso in Calabria e che ha per destinazione la Sicilia, poiché rischierebbe di trovare un blocco a Villa San Giovanni

Non vogliamo che si ripetano scene già viste e che sia una Pasqua di emergenza per responsansabilità che non ci appartengono.

Lo dichiara Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.