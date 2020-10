Coronavirus: Spirlì pensa a nuove restrizioni.

In un messaggio vocale che sta girando all’impazzata su WhatsApp, il Presidente della Regione Nino Spirlì avrebbe comunicato la decisione di iniziare (probabilmente da lunedì) ad avviare tramite un’ordinanza una serie di misure atte a contenere il contagio da coronavirus nella nostra regione, che negli ultimi giorni ha avuto una risalita dove solo oggi si sono registrati 187 casi.

Le nuove misure prevedrebbero un “Coprifuoco” dalle 24 alle 5 di mattina, la Didattica a Distanza per i ragazzi delle scuole Superiori e Medie, la chiusura degli ambulatori per le prestazioni mediche meno urgenti e il blocco delle visite nelle RSA e negli ospedali per i parenti dei degenti.

il Presidente Spirlì ha detto che sta riflettendo su queste misure in vista delle feste natalizie per provare a bloccare i contagi prima delle vacanze.

Nel vocale ha concluso dicendo che -non è facile per lui prendere queste decisioni, ma dobbiamo aiutare questa nostra sanità-

Dario Rocca