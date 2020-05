Coronavirus. Trump: sparirà anche senza un vaccino

Donald Trump si è dimostrato fiducioso che l’epidemia di coronavirus possa cessare anche senza un vaccino

“Se ne andrà anche senza vaccino. Se ne andrà e non lo rivedremo più, speriamo, dopo un po’ di tempo”, ha detto il presidente americano in commenti nella serata di ieri alla Casa Bianca.

“Ci sono dei virus e delle influenze, per le quali si cerca un vaccino, ma poi non si trova. E questi virus poi spariscono, non ricompaiono più. Muoiono, come accade ad ogni cosa”, ha detto Trump, avvertendo tuttavia che ciò non accadrà subito. “Dicono che andrà via, ma non significa che sarà quest’anno, non significa che se ne sarà andato in autunno o dopo l’autunno. Ma comunque se ne andrà. La domanda è se abbiamo bisogno di un vaccino. Ad un certo punto probabilmente se ne andrà da solo”. Il presidente americano ha comunque ammesso che “se avessimo un vaccino sarebbe di grande aiuto”.